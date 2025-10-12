Papa | scintilla speranza in Terra Santa
12.55 "Negli ultimi giorni, l'accordo sull' inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa". Così Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro riferendosi al patto tra Israele e Hamas. "Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese",ha aggiunto. Poi,ha espresso "dolore" per i nuovi raid in Ucraina e pregato per la sicurezza dei lavoratori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
10/10/25. Dalla CEI lo schema per domani: un testo per eventuali celebrazioni comunitarie del Santo Rosario per implorare, insieme a Papa Leone, il dono della pace e ricordare poi l'apertura del Concilio Vaticano II.
10/10/25. LA VIGNETTA DI ROSARIO SANTAMARIA: "pax trumpiana" (dal n. 38 di "Nuova Scintilla" del 12/10/25, p. 2) - facebook.com Vai su Facebook
