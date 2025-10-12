Papa Leone XIV sulla pace in Medio Oriente | Avanti con coraggio e confidiamo nella potenza di Dio

“L’accordo sull’inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa“. Parole semplici ma efficaci che fungono come un balsamo emolliente in questi tempi incerti e carichi di tensioni che Papa Leone XIV tende a declinare sempre in ottica fiduciosa affidando ogni cosa al Signore. “Incoraggio le parti coinvolte a proseguire . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV sulla pace in Medio Oriente: “Avanti con coraggio e confidiamo nella potenza di Dio”

In questa notizia si parla di: papa - leone

