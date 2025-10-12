Paolo ucciso a 21 anni al pub Il killer gli ha sparato un colpo in testa alla Scarface | in fuga sullo scooter poi la confessione

Palermo – Sono le 3,30, la movida di Palermo scivola assonnata verso l’epilogo. Paolo Taormina, neppure ventun anni, sta mettendo a posto i tavolini del pub “O Scruscio”, i cui titolari sono i suoi genitori. Il locale si trova in vicolo Lettighieri a pochi metri da piazza Spinuzza, all’Olivella, ritrovi uno dietro l’altro, a un alito di vento dal teatro Massimo. Paolo Taormina ucciso a Palermo, le urla della madre: “Come si fa a sparare così?”. Il fermato confessa: “Importunava la mia donna” Paolo alza gli occhi, mentre sta impilando le sedie: sente delle urla e vede una decina di ragazzi che prendono di mira – a pugni e calci – un coetaneo finito a terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Paolo ucciso a 21 anni al pub. Il killer gli ha sparato un colpo in testa alla “Scarface”: in fuga sullo scooter, poi la confessione

Paolo Taormina ucciso a Palermo, aveva 21 anni. « Voleva salvare un ragazzino pestato dal branco». Il killer confessa - Paolo Taormina è morto nella notte in via Spinuzza, nella zona della movida di Palermo a pochi passi dal Teatro Massimo conosciuta come Champagneria. Secondo msn.com

Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo. La madre: «Come faccio a vivere ora?». L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto "andatevene"» - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Da ilgazzettino.it