Paolo Taormina ucciso a Palermo per sedare un pestaggio lo choc della madre del 21enne dopo il dramma

Notizie.virgilio.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rabbia della madre di Paolo Taormina, 21enne di Palermo ucciso mentre provava a fermare il pestaggio di un giovane nel cuore della movida cittadina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

paolo taormina ucciso a palermo per sedare un pestaggio lo choc della madre del 21enne dopo il dramma

© Notizie.virgilio.it - Paolo Taormina ucciso a Palermo per sedare un pestaggio, lo choc della madre del 21enne dopo il dramma

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina ucciso palermoDifende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo ... Lo riporta fanpage.it

paolo taormina ucciso palermoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Paolo Taormina Ucciso Palermo