Paolo Taormina ucciso a Palermo l' omicidio ripreso dalle telecamere La madre | La mia vita è distrutta
Gli investigatori stanno visionando le videocamere di video-sorveglianza dei tanti locali della zona in cui la scorsa notte, mentre tentava di sedare una rissa, è stato ucciso Paolo Taormina, 21 anni figlio della titolare dello Skruscio, uno dei pub della movida palermitana. L'omicidio, avvenuto davanti a decine di ragazzi, sarebbe stato ripreso. «Ma come si fa? Qual è.
Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa
Madre del giovane ucciso a Palermo, 'la mia vita è distrutta' - Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come scrive ansa.it
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Scrive quotidiano.net