Paolo Taormina ucciso a Palermo l' omicidio ripreso dalle telecamere La madre | La mia vita è distrutta

12 ott 2025

Gli investigatori stanno visionando le videocamere di video-sorveglianza dei tanti locali della zona in cui la scorsa notte, mentre tentava di sedare una rissa, è stato ucciso Paolo Taormina, 21 anni figlio della titolare dello Skruscio, uno dei pub della movida palermitana. L'omicidio, avvenuto davanti a decine di ragazzi, sarebbe stato ripreso. embedpost id="2113032" «Ma come si fa? Qual è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

