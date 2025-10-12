Paolo Taormina ucciso a Palermo aveva 21 anni ?Voleva salvare un ragazzino pestato dal branco Preso il presunto killer

Paolo Taormina è morto nella notte in via Spinuzza, nella zona della movida di Palermo a pochi passi dal Teatro Massimo conosciuta come Champagneria. Paolo aveva 21 anni ed. 🔗 Leggi su Leggo.it

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina ucciso palermoOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Segnala quotidiano.net

paolo taormina ucciso palermoPalermo: tenta di fermare un pestaggio, ucciso con colpo alla testa. Fermato il presunto omicida - La vittima è un ventunenne, l'omicidio nel pieno centro della città. Secondo ansa.it

