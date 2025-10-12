Paolo Taormina ucciso a Palermo aveva 21 anni ?Voleva salvare un ragazzino pestato dal branco Il killer confessa
Paolo Taormina è morto nella notte in via Spinuzza, nella zona della movida di Palermo a pochi passi dal Teatro Massimo conosciuta come Champagneria. Paolo aveva 21 anni ed. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: paolo - taormina
Fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo con un colpo alla testa. Il fermato è un giovane, era nella sua casa assieme alla compagna
Cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni. La madre: «Come faccio a vivere ora?»
Giovane ucciso a Palermo, fermato confessa delitto - Ha ammesso il delitto Gaetano Maranzano, fermato per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato a Palermo nel cuore della movida la notte scorsa. Si legge su ansa.it