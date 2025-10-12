Paolo Taormina ucciso a 21 anni per fermare il pestaggio di un ragazzo arrestato il killer in fuga Cosa non torna sulla rissa e la sparatoria

È stato fermato il killer di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni che si sarebbe messo in mezzo per difendere un ragazzo picchiato da un gruppo di giovani A pochi metri dal Teatro Massimo, in piazza Spinuzza nel cuore della movida palermitana, Taormina era intervenuto per sedare una rissa. Un gruppo di ragazzi stava picchiando un altro, ormai finito a terra. All’arrivo di carabinieri e ambulanza per il 21enne non c’era più nulla da fare. Taormina sarebbe stato freddato con un colpo di pistola in fronte mentre lavorava, secondo una prima ricostruzione della vicenda. Il ragazzo fermato come presunto autore dell’omicidio di Taormina è stato rintracciato nel rione Uditore. 🔗 Leggi su Open.online

