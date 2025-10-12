Paolo Taormina ucciso a 21 anni per fermare il pestaggio di un ragazzo arrestato il killer in fuga Cosa non torna sulla rissa e la sparatoria

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato fermato il killer di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni che si sarebbe messo in mezzo per difendere un ragazzo picchiato da un gruppo di giovani A pochi metri dal Teatro Massimo, in piazza Spinuzza nel cuore della movida palermitana, Taormina era intervenuto per sedare una rissa. Un gruppo di ragazzi stava picchiando un altro, ormai finito a terra. All’arrivo di carabinieri e ambulanza per il 21enne non c’era più nulla da fare. Taormina sarebbe stato freddato con un colpo di pistola in fronte mentre lavorava, secondo una prima ricostruzione della vicenda. Il ragazzo fermato come presunto autore dell’omicidio di Taormina è stato rintracciato nel rione Uditore. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina ucciso 21Paolo ucciso a 21 anni per un gesto di pace, la madre: “Mi hanno distrutto la vita" - E' Paolo Taormina, il ragazzon di 21 anni che questa notte è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al pub di famiglia, nel cuore della movida ... Lo riporta tp24.it

paolo taormina ucciso 21Palermo, Paolo Taormina interviene per sedare rissa e muore nel pub dei genitori: aveva 21 anni. “Come vivo senza mio figlio” - Paolo Taormina è morto a 21 anni nel tentativo di sedare una lite avvenuta nel locale dei suoi genitori. Segnala ilriformista.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Taormina Ucciso 21