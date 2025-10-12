Paolo Taormina ucciso a 21 anni in piazza a Palermo il killer confessa | Aveva importunato la mia ragazza Cosa non torna su rissa e sparatoria

Il 28enne Gaetano Maranzano ha confessato di aver ucciso la notte scorsa Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni morto mentre lavorava in piazza Spinuzza a Palermo, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Taormina sarebbe intervenuto per sedare una rissa. Un gruppo di ragazzi stava picchiando un altro, ormai finito a terra. All’arrivo di carabinieri e ambulanza per il 21enne non c’era più nulla da fare. Taormina sarebbe stato ucciso, secondo una prima ricostruzione con un colpo di pistola in fronte mentre lavorava. Il ragazzo fermato come presunto autore dell’omicidio di Taormina è stato rintracciato nel rione Uditore. 🔗 Leggi su Open.online