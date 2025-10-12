Paolo Taormina morto a Palermo per sedare un pestaggio il racconto dell' amico | Erano in 10

Notizie.virgilio.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un amico di Paolo Taormina, ucciso a Palermo con un colpo di pistola, ha raccontato quello che è successo. Ci sarebbe un identikit del responsabile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

paolo taormina morto a palermo per sedare un pestaggio il racconto dell amico erano in 10

© Notizie.virgilio.it - Paolo Taormina morto a Palermo per sedare un pestaggio, il racconto dell'amico: "Erano in 10"

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina morto palermoMorto Paolo Taormina: il ragazzo di ventuno anni ucciso a Palermo per aver salvato un suo amico - Il giovane di ventun anni, Paolo Taormina, è stato ucciso mentre cercava di difendere un ... Riporta alphabetcity.it

paolo taormina morto palermoDifende un ragazzo in una rissa fuori dal ristorante dei genitori, 21enne ucciso con un colpo in testa a Palermo - È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Taormina Morto Palermo