Paolo Taormina il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano | ha 28 anni era a casa della fidanzata con una pistola in tasca

Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. E' stato fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. L' omicidio nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di "movida" notturna. La vittima, Paolo Taormina, figlio dei proprie - facebook.com Vai su Facebook

#paolo taormina ucciso mentre tenta di sedare una rissa, la disperazione della mamma: «Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a... - X Vai su X

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca) - Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. Scrive ilmessaggero.it

Paolo Taormina ucciso a Palermo, aveva 21 anni. « Voleva salvare un ragazzino pestato dal branco». Preso il presunto killer - Paolo Taormina è morto nella notte in via Spinuzza, nella zona della movida di Palermo a pochi passi dal Teatro Massimo conosciuta come Champagneria. Come scrive msn.com