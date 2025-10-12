Paolo Taormina il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano | ha 28 anni era a casa della fidanzata con una pistola in tasca

Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. E' stato fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

