Paolo Taormina il killer Gaetano Maranzano confessa | Importunò la mia compagna Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa

Ci sarebbe uno storico tra Paolo Taormina, il 21enne ucciso nel quartiere della movida a Palermo, e Gaetano Maranzano, il killer reo confesso fermato per l'omicidio. È stato lo stesso. 🔗 Leggi su Leggo.it

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

