Paolo Taormina il killer Gaetano Maranzano confessa | Importunò la mia compagna Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa

Ci sarebbe uno storico tra Paolo Taormina, il 21enne ucciso nel quartiere della movida a Palermo, e Gaetano Maranzano, il killer reo confesso fermato per l'omicidio. È stato lo stesso. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

#Omicidio di #Palermo. Ha confessato il 28enne fermato dai Carabinieri. Ha raccontato di aver incrociato casualmente nella rissa Paolo Taormina che tempo prima aveva importunato la sua compagna: ha quindi perso il controllo e l'ha colpito.

La vittima è Paolo Taormina, 21 anni, figlio del titolare del locale

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola)