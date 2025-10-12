Paolo Taormina | il 21enne ucciso a Palermo per aver difeso un ragazzo dal pestaggio La madre | La mia vita è distrutta

Omicidio nella notte a Palermo dove un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo aver cercato di sedare una rissa. Per la vittima, colpito alla fronte da un colpo esploso a distanza ravvicinata, non c'è stato nulla da fare.

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

Prova a fermare il pestaggio di un ragazzo, ucciso con un colpo in fronte: la morte di Paolo Taormina a 21 anni, davanti al locale dei genitori a Palermo

Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo: la rissa davanti al locale dei genitori. L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto... - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa.