Paolo Taormina fiaccolata a Palermo | duemila in piazza mamma e sorella in prima fila Hanno ucciso i tuoi sogni
Centinaia di persona si sono radunate in piazza Castelnuovo a Palermo, davanti al Teatro Politeama, per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia di Paolo Taormina, il 21enne. 🔗 Leggi su Leggo.it
Giovane ucciso a Palermo, in 2mila alla fiaccolata per Paolo Taormina. Candele e telefoni accesi, partecipano anche la mamma Fabiola e la sorella Sofia
Ultim'ora Ha confessato il 28enne Gaetano Maranzano, killer fermato per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato davanti al locale dei suoi genitori per aver cercato di interrompere una rissa - facebook.com Vai su Facebook
