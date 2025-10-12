Paolo Taormina fiaccolata a Palermo | duemila in piazza anche la mamma e la sorella Basta con la violenza

Leggo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persona si sono radunate in piazza Castelnuovo a Palermo, davanti al Teatro Politeama, per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia di Paolo Taormina, il 21enne. 🔗 Leggi su Leggo.it

paolo taormina fiaccolata a palermo duemila in piazza anche la mamma e la sorella basta con la violenza

© Leggo.it - Paolo Taormina, fiaccolata a Palermo: duemila in piazza, anche la mamma e la sorella. «Basta con la violenza»

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina fiaccolata palermoPaolo Taormina, fiaccolata a Palermo: duemila in piazza, anche la mamma e la sorella. «Basta con la violenza» - Centinaia di persona si sono radunate in piazza Castelnuovo a Palermo, davanti al Teatro Politeama, per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia di Paolo Taormina, il ... Riporta leggo.it

paolo taormina fiaccolata palermoGiovane ucciso a Palermo, in 2mila alla fiaccolata per Paolo Taormina - Fiaccolata a Palermo, domenica sera, dopo l'omicidio di Paolo Taormina per ricordare diverse vittime della violenza in città. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Taormina Fiaccolata Palermo