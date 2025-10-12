Paolo Taormina chi era il 21enne ucciso a Palermo per difendere un ragazzino dal branco | la passione per il calcio e l' amico morto in un incidente

Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo: la rissa davanti al locale dei genitori. L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto "andatevene" e uno ha tirato fuori la ... - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Come scrive corriereadriatico.it