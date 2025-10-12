Paolo Taormina chi era il 21enne ucciso a Palermo La madre | Come faccio a vivere ora? L' amico | Erano in 10

È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Paolo era intervenuto per cercare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo. La madre: «Come faccio a vivere ora?». L'amico: «Erano in 10»

