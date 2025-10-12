Paolo Taormina chi era il 21enne ucciso a Palermo La madre | Come faccio a vivere ora? L' amico | Erano in 10 lui gli ha detto andatevene

Ilmessaggero.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Paolo era intervenuto per cercare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

paolo taormina chi era il 21enne ucciso a palermo la madre come faccio a vivere ora l amico erano in 10 lui gli ha detto andatevene

© Ilmessaggero.it - Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo. La madre: «Come faccio a vivere ora?». L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto "andatevene"»

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

paolo taormina era 21ennePaolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola) - Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. Lo riporta ilmattino.it

paolo taormina era 21ennePaolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo: la rissa davanti al locale dei genitori. L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto "andatevene" e uno ha tirato fuori la ... - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paolo Taormina Era 21enne