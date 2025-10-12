Paolo Taormina 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa il killer confessa | Importunava la mia donna

Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. E' accaduto nella notte nella zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Paolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa, il killer confessa: «Importunava la mia donna»

In questa notizia si parla di: paolo - taormina

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola: Paolo Taormina aveva 21 anni

Palermo, cerca di sedare una rissa davanti al suo locale, viene ucciso con un colpo di pistola alla testa: Paolo Taormina aveva 21 anni

Fermato il presunto autore dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa a Palermo con un colpo alla testa. Il fermato è un giovane, era nella sua casa assieme alla compagna #ANSA - X Vai su X

La vittima è Paolo Taormina, 21 anni, figlio del titolare del locale - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola) - Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. Come scrive msn.com

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Lo riporta quotidiano.net