Paolo Taormina 21enne cerca di sedare una rissa davanti al suo locale e viene ucciso con un colpo di pistola alla testa | fermato il presunto killer

Ilmessaggero.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. E' accaduto nella notte nella zona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Paolo Taormina, giovane di 21 anni con una grande passione per il calcio e un carattere altruista, ha perso la vita a Palermo dopo essere intervenuto per aiutare un ragazzino in difficoltà davanti al locale gestito dai suoi genitori.

È morto a 21 anni Paolo Taormina dopo aver cercato di difendere un giovane pestato dal branco fuori dal locale gestito dai suoi genitori a Palermo

