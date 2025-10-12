Paolo Romano il consigliere Pd sulla Flotilla | Trascinati sull' asfalto e tenuti a faccia in giù per ore
"Dopo due giorni in cui ho mangiato bene in Turchia e in Italia ero ancora disidratato perché non ci avevano dato nemmeno l'acqua da bere. Avevamo a disposizione solamente l'acqua dei bagni che era calda e aveva un sapore di cloro e ferro. Probabilmente non era potabile perché avevamo tutti un. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: paolo - romano
Il 50% andrà all’imprenditore cinematografico romano e a un socio. Insieme all’impresario maceratese previsti nuovi ingressi. La trasformazione della società slitta al 28 luglio. Oltre a Polci e Di Paolo entreranno anche altri
Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”
Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”
Paolo Romano è tornato da poco in Italia dopo la missione sulla Global Sumud Flotilla, abbordata dagli israeliani che hanno arrestato lui e altre persone. Ci racconta cosa ha visto e vissuto in quei giorni - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Romano al Berchet: “Il contraddittorio? Sì, ma in tribunale col soldato che ci ha picchiato” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/10/news/paolo_romano_berchet_contraddittorio_soldato-424904619/?ref=twhl… - X Vai su X
PD Cremona Città Incontra Paolo Romano navigante sulla FLOTTILLA verso Gaza - Paolo Romano è un giovane politico italiano, eletto consigliere regionale del Partito Democratico (PD) in Lombardia nel 2023. welfarenetwork.it scrive
Flotilla, anche il consigliere lombardo del Pd Paolo Romano tra gli arrestati - Il consigliere regionale dem classe 1996 era a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Come scrive affaritaliani.it