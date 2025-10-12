Paolo Romano il consigliere Pd sulla Flotilla | Trascinati sull' asfalto e tenuti a faccia in giù per ore

"Dopo due giorni in cui ho mangiato bene in Turchia e in Italia ero ancora disidratato perché non ci avevano dato nemmeno l'acqua da bere. Avevamo a disposizione solamente l'acqua dei bagni che era calda e aveva un sapore di cloro e ferro. Probabilmente non era potabile perché avevamo tutti un. 🔗 Leggi su Today.it