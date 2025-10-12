Paolo Hendel e le auto di Pravettoni | Odia il verde lui gira con l' autista Io invece guido anche di notte
L'attore e comico toscano che ha dato il volto a Carcarlo Pravettoni, cinico uomo d'affari reso noto da Mai dire gol della Gialappa's Band, racconta il suo rapporto con le quattro ruote. "Ho una Tiguan, quando finisco i miei spettacoli, di notte, torno a casa a Firenze in macchina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: paolo - hendel
La tre giorni di Imbarchi Festival a San Domenico: c'è anche Paolo Hendel
C'è Paolo Hendel ad Arezzo, a Foiano Elio Germano protagonista. A Romena note di pace
Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti: al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’
Stasera Paolo Hendel al Teatro Puccini di Firenze ? #PaoloHendel #Hendel #NientePanico #Agidi #ProduzioniAgidi - facebook.com Vai su Facebook
Hendel alle prese coi “Tempi moderni“: "Il mio Pravettoni? Chiuso in cantina" - Travolto da tutto ciò che viene prodotto in questi "Tempi moderni", dai complotti alle bufale. Riporta lanazione.it
Tempi Moderni: Hendel di scena al Garibaldi. Lo show a San Silvestro con brindisi finale - Prato, 24 dicembre 2024 – Sarà a Prato il 31 dicembre, sul palco de Il Garibaldi. Come scrive lanazione.it