Paolo Bonolis si emoziona a Tu si Que Vales Maria De Filippi lo bacia – Video Mediaset

Nella puntata di ieri sera di Tu sì que vales si è vissuto uno dei momenti più emozionanti della stagione. Sul palco è salita l’associazione teatrale Guardastelle, composta da ragazzi con la sindrome di Down, che ha portato un’esibizione intensa e carica di significato. Non si è trattato soltanto di una performance, ma di un vero e proprio viaggio tra sogni, emozioni e valori fondamentali, quelli che spesso la vita frenetica tende a farci dimenticare. I ragazzi della compagnia hanno regalato sorrisi, energia e una lezione di vita che ha toccato il cuore del pubblico e dei giudici. Guardastelle: quando il teatro diventa inclusione e speranza, l’esibizione a Tu si Que Vales. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

