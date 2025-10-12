Paolo Bonolis le lacrime a Tu sì que vales | perché è scoppiato a piangere davanti a quella scena

Un momento di forte emozione ha attraversato lo studio di Tu sì que vales durante la puntata del 12 ottobre. Dopo l’esibizione del concorrente – o meglio, dei concorrenti, anche se figuravano come un solo partecipante – Paolo Bonolis non è riuscito a trattenere le lacrime. La sua voce si è incrinata, gli occhi si sono fatti lucidi e Maria De Filippi, accanto a lui, ha capito subito il momento: lo ha abbracciato e gli ha dato un bacio, in un gesto spontaneo che ha commosso anche il pubblico. Sul palco si erano appena esibiti i ragazzi dell’associazione Guardastelle di Acireale, in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it