Favole d’Oriente, l’una da scrivere, l’altra immortalata in un abbraccio fra cugini che da lì a qualche ora saranno ai lati opposti di una sfida. C’è ancora da aspettare per il lieto fine nella fiaba di Jasmine Paolini, sconfitta ieri a Wuhan da Coco Gauff, e ancora con solo un piede dentro alle WTA Finals. Il penultimo capitolo del libro è la finale del ’mille’ di Wuhan sfiorato. E’ già invece una piacevole storia da raccontare quella che vedrà Valentin Vacherot (204 del mondo e partito dalle qualificazioni) e il francese Arthur Rinderknech, 54 del ranking sfidarsi (oggi alle 10,30 su Sky) per il trofeo di Shanghai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paolini, ko che vale. In Cina finale tra cugini