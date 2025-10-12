Paola Caruso in lacrime | il dramma del figlio e della madre malata

La showgirl Paola Caruso racconta la doppia lotta per il figlio Michele e la madre adottiva Wanda, tra ospedali, dolore e forza di volontà. Scopri la sua storia completa raccontata. Cosa succede quando il dolore non dà tregua e la vita ti mette davanti a prove impossibili? Paola Caruso lo sa bene. Ospite ancora una volta a Verissimo, ha condiviso con il pubblico una doppia battaglia che le sta cambiando la vita. Suo figlio Michele, oggi 6 anni, porta addosso le conseguenze di un errore medico avvenuto durante una vacanza in Egitto. Un’iniezione sbagliata gli ha lesionato il nervo sciatico. Un danno irreversibile. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Paola Caruso in lacrime: il dramma del figlio e della madre malata

In questa notizia si parla di: paola - caruso

Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

Paola Caruso, chi è l’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare: “Sono disgustata per quello che ha fatto”

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Paola Caruso, il dramma del figlio: “Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato” - (Adnkronos) – Paola Caruso ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare pubblicamente del difficile percorso che sta affrontando accanto al figlio Michele, che a causa di un’iniezione sbagliata ha ... Lo riporta msn.com

Paola Caruso, il dramma della madre: “La vedo morire di fame, è un vegetale” - Ennesima ospitata a Verissimo con protagonista Paola Caruso, come sta suo figlio Michele e il dramma della madre malata ... Come scrive msn.com