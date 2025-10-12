Paola Caruso il dramma del figlio | Il senso di colpa mi devasta ma non ho mai mollato

(Adnkronos) – Paola Caruso ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare pubblicamente del difficile percorso che sta affrontando accanto al figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti. Il piccolo Michele ha subito recentemente un intervento negli Stati Uniti: "È andato bene l'intervento,

Paola Caruso, il dramma del figlio: "Il senso di colpa mi devasta, ma non ho mai mollato" - Paola Caruso ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare pubblicamente del difficile percorso che sta affrontando accanto al figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave ...

Paola Caruso, il dramma della madre: "La vedo morire di fame, è un vegetale" - Ennesima ospitata a Verissimo con protagonista Paola Caruso, come sta suo figlio Michele e il dramma della madre malata