Paola Caruso chi è l’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare | Sono disgustata per quello che ha fatto
Dopo la difficile situazione del figlio Michele, che in seguito a una vacanza in Egitto si è ritrovato la gamba sinistra completamente paralizzata, a causa dell’iniezione di un farmaco vietato ai minori, per Paola Caruso sembrava essersi aperto uno spiraglio di serenità, grazie all’arrivo nella sua vita di Gianmarco. Con quest’ultimo aveva intrapreso una relazione e in una precedente occasione nel programma di Silvia Toffanin, aveva raccontato dell’uomo meraviglioso che era il compagno e di come si fosse preso cura di lei e di Michele. Tuttavia, qualcosa si è incrinato tra loro, la showgirl ha rivelato che sebbene fosse tutto pronto per le nozze, che dovevano essere celebrate a luglio 2025, la scoperta di inquietanti verità sull’uomo l’avevano spinta ad annullare il matrimonio: “ “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
