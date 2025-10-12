Una puntata toccante quella di Verissimo, dove Paola Caruso è tornata ospite di Silvia Toffanin per raccontare il periodo più difficile della sua vita. La showgirl, con la voce rotta dall’emozione, ha parlato della madre adottiva Wanda, gravemente malata di Alzheimer, e del figlio Michele, ancora impegnato in un lungo percorso di riabilitazione. «Mia mamma è un vegetale, ma non posso lasciarla andare — ha confessato —. È cosciente, mi riconosce con lo sguardo. Voglio che resti con me e con mio figlio». Parole cariche di emozione con Silvia Toffanin che non ha trattenuto le lacrime. La battaglia per la madre Wanda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paola Caruso a Verissimo: ‘Mia madre è un vegetale ma io non la lascio andare’, Toffanin in lacrime