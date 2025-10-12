Paola Caruso a Verissimo | ‘Mia madre è un vegetale ma io non la lascio andare’ Toffanin in lacrime

Notizieaudaci.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una puntata toccante quella di Verissimo, dove Paola Caruso è tornata ospite di Silvia Toffanin per raccontare il periodo più difficile della sua vita. La showgirl, con la voce rotta dall’emozione, ha parlato della madre adottiva Wanda, gravemente malata di Alzheimer, e del figlio Michele, ancora impegnato in un lungo percorso di riabilitazione. «Mia mamma è un vegetale, ma non posso lasciarla andare — ha confessato —. È cosciente, mi riconosce con lo sguardo. Voglio che resti con me e con mio figlio». Parole cariche di emozione con Silvia Toffanin che non ha trattenuto le lacrime. La battaglia per la madre Wanda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

paola caruso a verissimo 8216mia madre 232 un vegetale ma io non la lascio andare8217 toffanin in lacrime

© Notizieaudaci.it - Paola Caruso a Verissimo: ‘Mia madre è un vegetale ma io non la lascio andare’, Toffanin in lacrime

In questa notizia si parla di: paola - caruso

Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

Paola Caruso, chi è l’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare: “Sono disgustata per quello che ha fatto”

paola caruso verissimo 8216miaPaola Caruso a Verissimo: la forza di Michele guida il suo racconto - Un incontro atteso: tra carriera, origini e il cammino di cure del piccolo Michele, il suo racconto con ... sbircialanotizia.it scrive

paola caruso verissimo 8216miaPaola Caruso a Verissimo, la lotta per chi ama: “Mia madre è viva solo nello sguardo” - Paola Caruso ha raccontato a Silvia Toffanin anche dei progressi di suo figlio Michele, che ora cammina e si prepara alla seconda operazione ... Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Paola Caruso Verissimo 8216mia