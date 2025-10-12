Paola Caruso a Verissimo la lotta per chi ama | Mia madre è viva solo nello sguardo
L’intervista di Paola Caruso lascia subito comprendere il tenore, fin dalle prime battute. Faccia a faccia con Silvia Toffanin, conferma di star vivendo un altro periodo complesso. La tensione è alta e così ecco le lacrime nel corso della solita clip ben montata dalla produzione di Verissimo. In questa chiacchierata ha parlato di suo figlio Michele e delle sue condizioni di salute, ma non solo. Oggi può dire che un fascio di luce è apparso nella sua vita, al netto di tante ombre ancora insistenti. Come sta suo figlio. Paola Caruso ha più volte parlato delle problematiche di salute di suo figlio, che hanno avuto inizio dopo un viaggio in Egitto. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: paola - caruso
Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele
Paola Caruso, chi è l’ex Gianmarco che avrebbe dovuto sposare: “Sono disgustata per quello che ha fatto”
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Paola Caruso a Verissimo: la forza di Michele guida il suo racconto - Un incontro atteso: tra carriera, origini e il cammino di cure del piccolo Michele, il suo racconto con ... Si legge su sbircialanotizia.it
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele - La showgirl, Bonas di 'Avanti un altro' torna nello studio di Silvia Toffanin per una nuova intervista ritratto della sua ... msn.com scrive