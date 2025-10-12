Panatta | Quando la palla ti passa nel tennis sei finito e il punto è andato nel padel invece si ricomincia

A 75 anni Panatta si diverte come opinionista alla Domenica Sportiva ma era presente all’Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1 e per la prima volta ha visto dal vivo un torneo di altissimo livello: «Io gioco a rete e al volo. Mi incuriosiscono i movimenti. La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia». Due sport differenti, ma con qualche punto di contatto: «Sì, soprattutto la volée. È molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza». anche sui campi del club di Treviso che porta il suo nome, l’Adriano Panatta Racquet Club: « Mi diverto molto, anche se mi infastidisce quando mi passano con il lob (ride, ndr), e capita spesso perché non mi muovo più come una volta, ma comunque mi diverto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

