Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas si impone Macerata battuta per 3-1
EMMA VILLAS 3 BANCA MACERATA 1 EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 1, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 24, Manavi, Compagnoni 7, Randazzo 24, Ceban 15, Baldini, Benavidez 12. Allenatore Petrella. BANCA MACERATA: Fabi 1, Novello 15, Pedron 1, Garello 6, Fall 9, Diaferia 1, Ambrose 6, Zhelev 6, Gabbanelli, Karyagin 19, Dolcini, Talevi, Becchio. Allenatore Giannini. Parziali: 31-29, 21-25, 25-21, 25-23. SAN CROCE – Ultimo atto di una lunga preparazione precampionato per laEmma Villas Codyeco che batte 3-1 Macerata dopo il 2-2 di mercoledì nelle Marche. La squadra di coach Petrella ha dimostrato un’alta concentrazione e un’intensità tipiche da partite di campionato e non amichevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pallavolo - serie
Da Lanciano alla serie A2 di pallavolo: il centrale Luigi Torosantucci in prestito alla Sviluppo Sud di Catania
Pallavolo serie C. Ecco il girone unico
La Pallavolo Gsa rinuncia alla Serie B maschile: "Scelta amara, ripartiamo dalla C con i giovani"
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . ALESSIA & ROBERTA e IL FANTALVF DELLE AMICIZIE Godetevi la simpatia di @alessiabolzonetti e @robertacarraro0 di @volley_bergamo1991 mentre tentano di fare una squadra del #FantaLVF tutta basata sull - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Ordinaria di Lega Pallavolo Serie A Femminile, dal bilancio 2024-25 al budget 2025-26, fino ai calendari internazionali e alle modifiche statutarie Leggi la news - X Vai su X
Pallavolo serie A2f/B – Vb Casalmaggiore debutta al PalaFarina. Asolarem col Monza, c’è Viadana-Pavia - Mantova Dopo l’esordio nella Serie A2 in quel di Trento, arriva la prima nella nuova casa per la Volleyball Casalmaggiore. vocedimantova.it scrive
Pallavolo, A2 Femminile: il Gruppo Formula 3 Messina domani sfida Concorezzo - Secondo incontro casalingo nel Campionato di Serie A2 Femminile di Pallavolo per il Gruppo Formula 3 Messina, che domani alle ... Riporta 98zero.com