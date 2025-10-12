Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas si impone Macerata battuta per 3-1

EMMA VILLAS 3 BANCA MACERATA 1 EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 1, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 24, Manavi, Compagnoni 7, Randazzo 24, Ceban 15, Baldini, Benavidez 12. Allenatore Petrella. BANCA MACERATA: Fabi 1, Novello 15, Pedron 1, Garello 6, Fall 9, Diaferia 1, Ambrose 6, Zhelev 6, Gabbanelli, Karyagin 19, Dolcini, Talevi, Becchio. Allenatore Giannini. Parziali: 31-29, 21-25, 25-21, 25-23. SAN CROCE – Ultimo atto di una lunga preparazione precampionato per laEmma Villas Codyeco che batte 3-1 Macerata dopo il 2-2 di mercoledì nelle Marche. La squadra di coach Petrella ha dimostrato un’alta concentrazione e un’intensità tipiche da partite di campionato e non amichevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

