Pallamano Serie A1 | Erice Brixen e Salerno restano a pieni punti

Tutte le squadre sono tornate regolarmente in azione questo weekend per la quinta giornata di Serie A1 202526. Poche le sorprese, le ‘big’ non sbagliano e si confermano in vetta alla graduatoria assoluta con il punteggio pieno. AC Life Style Erice, dopo aver battuto l’ Alì Best Espresso Mestrino (24-15) nel recupero infrasettimanale, ha primeggiato senza problemi contro Leno davanti ai propri tifosi con il punteggio di 37-20. Sconfitta invece per Mestrino che ha alzato bandiera bianca contro Cassano Magnago (27-19), disperatamente alla ricerca di un successo dopo la pensante sconfitta contro Casalgrande Padana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice, Brixen e Salerno restano a pieni punti

