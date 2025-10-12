Pallamano | Fasano arriva in vetta alla Serie A Gold in attesa di Teamnetwork Albatro
In attesa di Cassano Magnago-Raimond Sassari e Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano, che si giocheranno il 5 novembre, la Serie A Gold ha mandato in archivio il resto del programma della 5a giornata. Fasano batte 29-26 lo Sparer Eppan prendendosi due punti pesantissimi che gli consentono di balzare, provvisoriamente, in vetta alla classifica. Bene anche il Pressano che regola 30-25 il Chiaravalle, fra le mura amiche. Due vittorie esterne: 28-34 del Bolzano nella tana del Macagi Cingoli e 28-29 del Brixen contro Trieste, mentre gli Alperia Black Devils hanno regolato 31-28 il Metelli Cologne. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pallamano - fasano
Pallamano, la Publiesse Chiaravalle batte Cingoli e Junior Fasano al PalaQuaresima
Pallamano, Serie A: esordio stagionale con sconfitta in trasferta per Junior Fasano
Pallamano: Conversano e Teamnetwork Albatro ok in Serie A Gold. Fasano batte Cassano Magnago
Pallamano A/M Gold: la Junior Fasano cerca il quarto successo di fila - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Conversano e Fasano confermate sedi per i Giochi del Mediterraneo - X Vai su X
Pallamano: Fasano arriva in vetta alla Serie A Gold, in attesa di Teamnetwork Albatro - Conversano, che si giocheranno il 5 novembre, la Serie A Gold ha mandato in ... oasport.it scrive