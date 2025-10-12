In attesa di Cassano Magnago-Raimond Sassari e Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano, che si giocheranno il 5 novembre, la Serie A Gold ha mandato in archivio il resto del programma della 5a giornata. Fasano batte 29-26 lo Sparer Eppan prendendosi due punti pesantissimi che gli consentono di balzare, provvisoriamente, in vetta alla classifica. Bene anche il Pressano che regola 30-25 il Chiaravalle, fra le mura amiche. Due vittorie esterne: 28-34 del Bolzano nella tana del Macagi Cingoli e 28-29 del Brixen contro Trieste, mentre gli Alperia Black Devils hanno regolato 31-28 il Metelli Cologne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Fasano arriva in vetta alla Serie A Gold, in attesa di Teamnetwork Albatro