Palestra Marconcini la nuova vita Da oggi è la casa della scherma Un omaggio al suo glorioso passato
La palestra Marconcini è ufficialmente la nuova casa del Club Scherma Valdera. Con una giornata celebrativa si è festeggiato il passato, il presente e il futuro di questo storico impianto sportivo cittadino, nato il 28 ottobre 1931 e da quel giorno divenuto un simbolo di Pontedera. Nella galleria dell’Accademia Musicale Pontedera il presidente del Club Scherma Valdera, con lo storico Michele Quirici, il sindaco Matteo Franconi, l’assessore Mattia Belli e chi in quella palestra, tra volley e pallacanestro, ci ha passato intere giornate, si è cercato di ricostruirne la storia. Dalla nascita in epoca fascista, con tanto di cinema al suo interno, fino al periodo della guerra e alla sua funzionalità di riparo per sfollati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: palestra - marconcini
Palestra Marconcini, la nuova vita. Da oggi è la casa della scherma. Un omaggio al suo glorioso passato - Riconsegniamo alla città un suo luogo simbolo grazie a una società sportiva di ... Come scrive lanazione.it
Scherma, la nuova casa. La Marconcini è pronta: "Che diventi il tempio di questo nostro sport" - Da domani il Club Scherma Valdera inizierà la sua attività all’interno della palestra ... Lo riporta lanazione.it