La palestra Marconcini è ufficialmente la nuova casa del Club Scherma Valdera. Con una giornata celebrativa si è festeggiato il passato, il presente e il futuro di questo storico impianto sportivo cittadino, nato il 28 ottobre 1931 e da quel giorno divenuto un simbolo di Pontedera. Nella galleria dell’Accademia Musicale Pontedera il presidente del Club Scherma Valdera, con lo storico Michele Quirici, il sindaco Matteo Franconi, l’assessore Mattia Belli e chi in quella palestra, tra volley e pallacanestro, ci ha passato intere giornate, si è cercato di ricostruirne la storia. Dalla nascita in epoca fascista, con tanto di cinema al suo interno, fino al periodo della guerra e alla sua funzionalità di riparo per sfollati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palestra Marconcini, la nuova vita. Da oggi è la casa della scherma. Un omaggio al suo glorioso passato