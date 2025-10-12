palestra e posti di lavoro leda sina e daisy sinani hanno aperto in via senese

Una palestra apre i battenti e crea posti di lavoro. Avviene a Poggibonsi per iniziativa di Leda Sina e Daisy Sinani, madre e figlia, titolari della Viridion Fit in via Senese. Una superficie di 1.550 metri quadrati, attrezzature all’avanguardia e tante opportunità di impiego nei diversi settori, dalla reception al team degli istruttori: "Abbiamo due dipendenti, ma considerando i collaboratori e gli altri addetti si arriva a un’équipe di diciassette effettivi, professionisti del comparto, perlopiù laureati in Scienze motorie, in questa struttura creata in virtù di notevoli investimenti e organizzata secondo i crismi di un’azienda commerciale": è quanto hanno evidenziato Leda e Daisy in occasione del taglio del nastro (nella foto), in una serata che ha visto la partecipazione di tanti appassionati e anche di una rappresentanza istituzionale, dal vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Martinucci, all’assessore allo sport del Comune, Filippo Giomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

