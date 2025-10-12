Palestra | Da piccolo ero il più lento ora pochi mi stanno dietro Ma nei videogames mi fanno scarso
L'esterno del Cagliari protagonista anche in Azzurro con l'U21: "Allenarsi con gente come Ederson e Lookman all'Atalanta mi ha aiutato, sono di un altro livello. Ho sempre avuto la capacità di giocare con tutti e due i piedi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: palestra - piccolo
Da piccolo, Jury era un bambino dai capelli rossi, magrolino e irrequieto. I genitori cercarono di convogliare quella vivacità verso lo sport e così decisero di portarlo insieme alla sorella in una palestra di ginnastica artistica. Qui il ragazzino scopre presto il propr Vai su Facebook