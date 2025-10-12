- articolo in aggiornamento - Un giovane di 21 anni è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. La vittima sarebbe intervenuta per provare a sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Paolo Taormina è stato ucciso in piazza Spinuzza, nel capoluogo siciliano. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale "O Scruscio", i cui titolari sono i genitori del ragazzo rimasto ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Palermo, tenta di sedare una rissa ma viene freddato alla testa: muore ventunenne