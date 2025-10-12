Palermo tenta di sedare una rissa ma gli sparano in testa Preso il killer | ha confessato

Notte di terrore nel pieno centro di Palermo, dove un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. La vittima era intervenuta per provare a sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Dopo alcune ore è stato fermato il presunto killer: si tratta di un 28enne residente nel quartiere Zen, proprio come la vittima. Quando le forze dell'ordine sono intervenute per arrestarlo si trovava nella sua casa assieme alla compagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

