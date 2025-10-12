Palermo tenta di sedare una rissa e gli sparano in fronte | ucciso un ragazzo di 21 anni
Paolo Taormina aveva 21 anni. E’ stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte a pochi metri dal Teatro Massimo, a Palermo. Era intervenuto per sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo. E’ accaduto in piazza Spinuzza, nel cuore della movida. Sembrava un sabato sera come tanti. Invece, secondo una prima ricostruzione, attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi ha scatenato una rissa tra i tavolini del locale “O Scruscio”, i cui titolari sono i genitori della vittima. Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando Taormina ha tentato di placare gli animi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
