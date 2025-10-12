ABBONATI A DAYITALIANEWS Una città ferita dalla violenza. PALERMO, 12 ottobre 2025. Una tragedia scuote Palermo: Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso mentre cercava di sedare una rissa, colpito da un colpo di pistola alla testa. Il sindaco Roberto Lagalla parla di una ferita profonda per l’intera comunità. “ Palermo non può essere ostaggio della violenza e della prepotenza, chi usa un’arma per dimostrare forza è solo un vile criminale”, ha dichiarato Lagalla, sottolineando l’assoluta gravità del gesto e l’esempio coraggioso del giovane, punito ingiustamente con la morte. Cordoglio e lutto cittadino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo sotto shock: il sindaco dichiara lutto cittadino per l’omicidio di Paolo Taormina