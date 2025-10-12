Palermo omicidio di Paolo Taormina | l’assassino confessa Ho perso il controllo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto e la confessione. La notizia è stata appena riportata dall’Ansa. Gaetano Maranzano ha ammesso l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso nel cuore della movida palermitana la notte appena passata. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella sua abitazione. Secondo quanto riferito da Maranzano, l’incontro con la vittima sarebbe avvenuto casualmente mentre tentava di sedare una rissa. Ha dichiarato che in passato Taormina aveva importunato la sua compagna e che, vedendolo di fronte a sé, ha perso il controllo e lo ha colpito. Le autorità stanno verificando la veridicità della sua versione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: palermo - omicidio
Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025
Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio
#Omicidio di #Palermo. Ha confessato il 28enne fermato dai Carabinieri. Ha raccontato di aver incrociato casualmente nella rissa Paolo Taormina che tempo prima aveva importunato la sua compagna: ha quindi perso il controllo e l'ha colpito. La sua versio - X Vai su X
Omicidio questa notte a Palermo: 21enne ucciso mentre cerca di fermare una rissa #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio di Paolo Taormina: a Palermo lutto cittadino, sospese le iniziative al Teatro Massimo - L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e ... Secondo gazzettadelsud.it
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Si legge su quotidiano.net