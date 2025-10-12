Palermo omicidio di Paolo Taormina | l’assassino confessa Ho perso il controllo

Dayitalianews.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto e la confessione. La notizia è stata appena riportata dall’Ansa. Gaetano Maranzano ha ammesso l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso nel cuore della movida palermitana la notte appena passata. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella sua abitazione. Secondo quanto riferito da Maranzano, l’incontro con la vittima sarebbe avvenuto casualmente mentre tentava di sedare una rissa. Ha dichiarato che in passato Taormina aveva importunato la sua compagna e che, vedendolo di fronte a sé, ha perso il controllo e lo ha colpito. Le autorità stanno verificando la veridicità della sua versione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

palermo omicidio di paolo taormina l8217assassino confessa ho perso il controllo

© Dayitalianews.com - Palermo, omicidio di Paolo Taormina: l’assassino confessa “Ho perso il controllo”

In questa notizia si parla di: palermo - omicidio

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

palermo omicidio paolo taorminaL'omicidio di Paolo Taormina: a Palermo lutto cittadino, sospese le iniziative al Teatro Massimo - L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e ... Secondo gazzettadelsud.it

palermo omicidio paolo taorminaOmicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Palermo Omicidio Paolo Taormina