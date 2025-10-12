Palermo omicidio di Paolo Taormina | l’assassino confessa Ho perso il controllo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto e la confessione. La notizia è stata appena riportata dall’Ansa. Gaetano Maranzano ha ammesso l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso nel cuore della movida palermitana la notte appena passata. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nella sua abitazione. Secondo quanto riferito da Maranzano, l’incontro con la vittima sarebbe avvenuto casualmente mentre tentava di sedare una rissa. Ha dichiarato che in passato Taormina aveva importunato la sua compagna e che, vedendolo di fronte a sé, ha perso il controllo e lo ha colpito. Le autorità stanno verificando la veridicità della sua versione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

