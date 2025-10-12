Palermo killer 28enne dello Zen Gaetano Maranzano confessa omicidio di Paolo Taormina | In passato aveva importunato la mia compagna

Il killer è stato rintracciato a casa della compagna e del figlioletto in via Nino Geraci. Nell'abitazione è stata trovata una pistola detenuta illegalmente È stato preso e arrestato il responsabile dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto questa notte, 12 ottobre, a Palermo in pieno centro,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

