Palermo killer 28enne dello Zen Gaetano Maranzano confessa omicidio di Paolo Taormina | In passato aveva importunato la mia compagna

Il killer è stato rintracciato a casa della compagna e del figlioletto in via Nino Geraci. Nell'abitazione è stata trovata una pistola detenuta illegalmente È stato preso e arrestato il responsabile dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto questa notte, 12 ottobre, a Palermo in pieno centro,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palermo, killer 28enne dello Zen Gaetano Maranzano confessa omicidio di Paolo Taormina: "In passato aveva importunato la mia compagna"

In questa notizia si parla di: palermo - killer

Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia: il killer ricercato dalla polizia

Omicidio di Stefano Gaglio in farmacia a Palermo, aveva 2 figlie e "parlava sempre di loro": caccia al killer

Palermo, Stefano Gaglio ucciso a colpi di pistola davanti a una farmacia: cosa sappiamo su killer e movente

Paolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo. Il killer confessa: «Importunava la mia donna» Vai su Facebook

È battaglia davanti alla Corte d’assise di Palermo sui fotogrammi che inchiodano il killer di Samir - X Vai su X

Giovane ucciso a Palermo, fermato è 28enne del rione Zen - Ha 28 anni ed è del quartiere Zen di Palermo, Gaetano Maranzano il giovane sospettato dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21 enne ucciso la scorsa notte fuori dal pub gestito dalla sua famiglia. Scrive msn.com

Gaetano Maranzano, la collana e quel richiamo a Riina su TikTok: chi è il 28enne fermato per l'omicidio di Palermo - Incastrato dalle telecamere di sicurezza, il giovane ha confessato si avere sferrato il colpo mortale al 21enne Paolo Taormina, ucciso mentre cercava di sedare una rissa ... Secondo quotidiano.net