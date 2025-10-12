Palermo il dolore della mamma del 21enne ucciso | La mia vita è distrutta

Urla il nome di Paolo, il figlio ucciso a 21 anni nella notte a Palermo nel cuore della movida per essere intervenuto per fermare un pestaggio. E' inconsolabile, stretta nell'abbraccio dei parenti, la madre, che si è recata sul luogo del delitto, davanti al pub. "Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza", grida la donna disperata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Palermo, il dolore della mamma del 21enne ucciso: "La mia vita è distrutta"

In questa notizia si parla di: palermo - dolore

Dal dolore alla speranza: a Palermo nasce l’associazione "Le forme di Enrico Odv" per bambini neurodivergenti

Giovane 21enne ucciso a Palermo, il dolore della madre: “Mi avete distrutto la vita”

Favara, 7 giorni di dolore: un paese intero alla ricerca di Marianna https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/favara_7_giorni_di_dolore_un_paese_intero_alla_ricerca_di_marianna-424896012/?ref=twhl… - X Vai su X

Tragedia a Palermo ieri mattina, gettando un’ombra di dolore e sgomento sull’Arma dei Carabinieri. Il dramma si è consumato all’interno della caserma di corso Calatafimi, dove un militare si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe co Vai su Facebook

Palermo violenta, dolore e indignazione da categorie e parti sociali - Da Federalberghi a Cisl e Uil un allarme crescente, una richiesta di intervento e la constatazione che la violenza giovanile che cresce è una sconfitta di tutti ... Come scrive blogsicilia.it

Paolo Taormina, chi era il 21enne ucciso a Palermo: la rissa davanti al locale dei genitori. L'amico: «Erano in 10, lui gli ha detto "andatevene" e uno ha tirato fuori la ... - È disperata la madre di Paolo Taormina, il 21enne morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nella zona della Champagneria a Palermo. Riporta msn.com