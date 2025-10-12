Palermo giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso | fermato presunto killer
Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, figlio dei titoli del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio di un coetaneo da parte di un gruppo quando è intervenuto per sedare la rissa dal branco. All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
