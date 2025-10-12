Palermo giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola
Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo T., figlio dei titoli del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio di un coetaneo da parte di un gruppo quando è intervenuto per sedare la rissa dal branco. All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: palermo - giovane
Investì un anziano che morì: il giovane Francesco Tarantino è deceduto in ospedale a Palermo
Spari (a salve) fuori da un bar in provincia di Palermo: paura tra la folla, giovane in ospedale
Palermo, tragico incidente: giovane perde la vita il giorno del suo ventesimo compleanno
Anche a Palermo una scuola dedicata alla giovane ragazza vittima di femminicidio a Messina LEGGI QUI https://www.palermolive.it/una-scuola-intitolata-a-sara-campanella-il-via-libera-della-giunta-di-palermo/ #palermo #SaraCampanella #scuola #palerm - facebook.com Vai su Facebook
Gol dello Spezia? 90’ - Autogol di Giovane #SpeziaPalermo 1-2 | #Amunì - X Vai su X
Palermo, giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Palermo, giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola ... tg24.sky.it scrive
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» - Omicidio nella notte a Palermo: Paolo Trapani, 21 anni, figlio del titolare del locale O'scruscio, non lontano dal teatro Massimo, è stato ucciso con un colpo di pistola ... msn.com scrive