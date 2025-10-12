Palermo cerca di sedare una rissa davanti al suo locale viene ucciso con un colpo di pistola alla testa | Paolo Taormina aveva 21 anni
Palermo, 57enne accoltellato a Prizzi: muore prima di arrivare in ospedale | Si cerca un giovane
