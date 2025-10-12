Palermo cerca di sedare una rissa davanti al suo locale viene ucciso con un colpo di pistola alla testa | Paolo Taormina aveva 21 anni

Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

