Palermo cerca di fermare un pestaggio | 21enne ucciso con un colpo in fronte
(Adnkronos) – Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola. E’ accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale in cui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
