Palermo cerca di fermare pestaggio nella movida | muore con un colpo in fronte caccia al killer

Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

