Palermo cerca di fermare pestaggio nella movida | muore con un colpo in fronte caccia al killer

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palermo cerca di fermare pestaggio nella movida muore con un colpo in fronte caccia al killer

© Ildifforme.it - Palermo, cerca di fermare pestaggio nella movida: muore con un colpo in fronte, caccia al killer

In questa notizia si parla di: palermo - cerca

Palermo, Ranocchia cerca il riscatto: "Vorrei segnare di più ed essere più costante dell'anno scorso"

Palermo, 57enne accoltellato a Prizzi: muore prima di arrivare in ospedale | Si cerca un giovane

Calciomercato Palermo, colpo a centrocampo: arriva Giovane dall’Atalanta. Si cerca un difensore per sostituire Magnani. Resta da risolvere il nodo Verre

Tragedia a Palermo: giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso con un colpo alla testa - Cerca di sedare una rissa, provando a s alvare un ragazzo da un pestaggi o ma viene ucciso a colpi di pistola. Scrive affaritaliani.it

palermo cerca fermare pestaggioGiovane ucciso a Palermo mentre interviene per fermare un pestaggio - Un tragico evento si è verificato a Palermo, dove un giovane ha perso la vita nel tentativo di proteggere un'altra persona. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Cerca Fermare Pestaggio