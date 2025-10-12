Palermo cerca di fermare pestaggio nella movida | muore con un colpo in fronte caccia al killer
Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
