Palermo cerca di fermare pestaggio | muore con un colpo in fronte fermato il presunto killer

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa L'articolo Palermo, cerca di fermare pestaggio: muore con un colpo in fronte, fermato il presunto killer proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palermo cerca di fermare pestaggio muore con un colpo in fronte fermato il presunto killer

© Ildifforme.it - Palermo, cerca di fermare pestaggio: muore con un colpo in fronte, fermato il presunto killer

In questa notizia si parla di: palermo - cerca

Palermo, Ranocchia cerca il riscatto: "Vorrei segnare di più ed essere più costante dell'anno scorso"

Palermo, 57enne accoltellato a Prizzi: muore prima di arrivare in ospedale | Si cerca un giovane

Calciomercato Palermo, colpo a centrocampo: arriva Giovane dall’Atalanta. Si cerca un difensore per sostituire Magnani. Resta da risolvere il nodo Verre

palermo cerca fermare pestaggioPalermo: tenta di fermare un pestaggio, ucciso con colpo alla testa. Fermato il presunto omicida - La vittima è un ventunenne, l'omicidio nel pieno centro della città. Scrive ansa.it

palermo cerca fermare pestaggioGiovane ucciso a Palermo mentre interviene per fermare un pestaggio - Un tragico evento si è verificato a Palermo, dove un giovane ha perso la vita nel tentativo di proteggere un'altra persona. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Cerca Fermare Pestaggio