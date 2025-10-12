Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa L'articolo Palermo, cerca di fermare pestaggio: muore con un colpo in fronte, fermato il presunto killer proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

